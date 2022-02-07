البنك المركزي ينشر جدولاً بأسعار السبائك والمسكوكات الذهبية

المستقلة/- نشر البنك المركزي العراقي، جدولاً بأسعار السبائك والمسكوكات الذهبية للأسبوع الحالي.

وأظهر الجدول الذي اطلعت عليه المستقلة اليوم الاثنين، أن مسكوكة 15 غم بلغت مليوناً و407 الآف دينار، في حين بلغ سعر مسكوكة عيار 22 غم 2 مليونين و63 الف دينار.

واوضح الجدول ان سعر سبيكة 5 غم تبلغ 440.500 الف دينار، فيما بلغت سعر سبيكة 10 غم 871 الف دينار، كما بلغت سعر السبيكة عيار 15 غم 1.309.250 مليون دينار.

وبين الجدول، ان سعر سبيكة عيار 20 تبلغ 1.756.250 مليون دينار، فيما تبلغ سعر سبيكة 25 غم 2.205 مليون دينار.

وادناه جدول باسعار المسكوكات والسبائك الذهبية للاسبوع الحالي:

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