البنك المركزي يطلق مبادرة دعم ثمانية اندية رياضية

المستقلة / – أعلن محافظ البنك المركزي مطفى غالب مخيف عن مبادرة دعم ثمانية اندية رياضية.

وذكر بيان للبنك ان : الاعلان تم خلال مشاركة المحافظ في حفل نُظم في بغداد امس بحضور وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وشخصيات حكومية وبرلمانية ، اضافة الى رؤساء ورواد الاندية الرياضية وممثلي القطاع المصرفي”.

واضاف البيان :” ان المبادرة التي اطلقت عبر صندوق مبادرة تمكين الذي يشرف عليه البنك المركزي وترعاه المصارف وشركات الصرافة، ستسهم بشكل كبير في تقدم عمل الاندية ومساعدتها في ظل الضائقة المالية التي تعيشها البلاد “.

واكد محافظ البنك / حسب البيان / ضرورة توجه الأندية الرياضية الى مجال الاستثمار لمواجهة الضائقة المالية وتعزيز الموارد الذاتية.

وشملت المبادرة اندية السماوة، القاسم، الديوانية، النجف، زاخو، اربيل، الناصرية، الشطرة.