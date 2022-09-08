البنك المركزي يحذر المواطنين من التعامل مع الشركات غير المرخّصة من قبله

المستقلة /- حذَّرَ البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، المواطنين من التعامل مع المكاتب والشركات غير المرخّصة من قبله.

وذكر بيان للبنك المركزي تلقت المستقلة نسخه منه ، “نحذر المواطنين من التعامل مع المكاتب والشركات غير المرخصة من قبله التي تدَّعي منح سلف أو قروض أو أية تسهيلات ائتمانية أخرى”.

وأشار إلى “ظاهرة الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي لمكاتب وشركات غير مرخّصة تروّج لمنح تسهيلات ائتمانية (سلف، قروض… إلخ)”، محذّرًا “الجهات التي تمارس هذه النشاطات من مخالفتها تعليمات البنك والقوانين النافذة، ولا سيّما المادة (3) من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 المُعدَّل، وأنَّه سيتَّخذ الإجراءات القانونية ضدّها”

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