البنك المركزي يؤكد وصول احتياطي العملة لاكثر من 90 مليار دولار

المستقلة /- أعلن البنك المركزي، أمس الثلاثاء، وصول حجم احتياطي العملة إلى أعلى مستوياته بتاريخ دولة العراق، بينما أشار إلى أن المالية العامة لديها فرصة لتعويض جميع المحرومين وأصحاب الرواتب القليلة من المتقاعدين .

وقال مستشار البنك المركزي إحسان شمران الياسري في تصريح نقلته الصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إن “احتياطات البنك المركزي وصلت إلى أعلى مستوياتها في تاريخ الدولة العراقية وتجاوزت الـ 90 مليار دولار”، موضحًا أن “ما نعول عليه ليس احتياطي البنك المركزي، وإنما أداء المالية العامة التي تنعم الآن بوفرة كافية جداً من الأموال”.

وتابع الياسري أن “عمل البنك المركزي هو إدارة السياسة النقدية والتدخل لإصلاح المشاكل التي تتعلق بسعر الصرف وغيرها”، مشيراً إلى أن “احتياطات البنك لا تزال وفيرة وإجراءاتنا رشيدة”.

وشدد على ضرورة أن “تكون المالية العامة منضبطة وتوجه الإنفاق العام إلى الأولويات الحقيقية بدلاً من تشتتها”، مؤكدًا أن “لدى المالية العامة فرصة لتعويض جميع المحرومين خلال السنوات السابقة من الطبقات الهشة والإعانات الاجتماعية وأصحاب الرواتب القليلة من المتقاعدين، إذ إن هذه الطبقات بحاجة إلى إعانات”.