البنك المركزي يؤكد أهمية تبادل الخبرات مع الهند

المستقلة /- اكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف ، أهمية تبادل الخبرات على صعيد الدفع الإلكتروني والتقنيات المصرفية مع الهند.

وذكر البنك المركزي في بيان تلقت المستقلة نسخه منه اليوم الاثنين ، أن “محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، استقبل السفير الهندي لدى العراق براشانت بيساي وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية، ولاسيما الاقتصادية بين البلدين، وتقديم الخدمات المصرفية للجالية العراقية المتواجدة هناك لغرض العلاج والدراسة والتجارة وغيرها، فضلاً عن تبادل الخبرات المصرفية”.

واضاف ان “جهود البنك المركزي العراقي تنصب على تعزيز علاقاته مع نظرائه في مختلف الدول، والمؤسسات المالية والمصرفية العالمية، بما يخدم مصلحة القطاع المصرفي العراقي”.

وأكد المحافظ “أهمية تحقيق تبادل الخبرات على صعيد الدفع الإلكتروني والتقنيات المصرفية بين البلدين خاصة”، موضحا ان “الهند بلد متقدم في هذا المجال”.

ولفت إلى “المبادرات التنموية التي حققت النجاح بعد إطلاقها”.

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