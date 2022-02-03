البنك المركزي العراقي يؤكد عدم وجود تغيير على سعر صرف الدولار

المستقلة /- أكد نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار حمد خلف أن لا تغيير في سعر صرف الدولار ، مبينأ ان السياسية النقدية من اختصاصه حصرأ.

وقال خلف في تصريح لجريدة الصباح تابعته المستقلة، اليوم الخميس، إن” أرتفاع أسعار النفط أدى الى زيادة الاحتياطي الاجنبي وسجل نموأ كبيرا من العملة الاجنبية في العام الماضي 2021 والعام الحالي غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة”.

وأشار الى ان ” النمو تحقق بفضل استثمارات البنك المتنوعة وادارتها وفق السياسية النقدية القائمة على افضل الممارسات الدولية بعيدا عن المخاطر

وكشف عن قرب المباشرة بمنح قروض ميسرة جدا لعموم المواطنين من اجل توفير سكن لائق للجميع”.

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