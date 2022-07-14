البنك المركزي : استمرار ارتفاع اسعار النفط يسهم بزيادة الاحتياطي النقدي الاجنبي

المستقلة/- جدد البنك المركزي العراقي ، تطميناته للمواطنين بان استمرار ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية يسهم بزيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة ، مؤكدا ارتفاع احتياطي العراق من الذهب.

وذكـر نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف ، في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان ” زيادة الاحتياطي النقدي ترتبط بارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية وتنعكس على احتياطات البنك المركزي ، والتي نتوقع ان تصل الى 90 مليار دولار في نهاية العام الحالي “.

واوضح ، ان ” الاحتياطي النقدي حاليا لدى البنك المركزي وصل الى اكثر من 70 مليار دولار “.

وعن حجم احتياطي العراق من الذهب ، اكد نائب محافظ البنك المركزي ، ان ” لدينا اكثر من 100 طن من احتياطي الذهب حاليا ، مبينا ان ” زيادة احتياطي الذهب هي ليست بشكل مستمر بل تكون على فترات طويلة نسبيا “.

واضاف ، ” وصلنا الى زيادة هذا الرقم قبل فترة وجيزة بحدود 30 طنا ، ماادى الى ارتفاع تصنيف العراق في اللائحة العالمية للذهب متقدما على دول اخرى “.

وكان البنك المركزي العراقي ،اعلـن اواخر الشهر الماضي ، تقدُّم العراق ضمن لائحـة أكثر الدول في احتياطي الذهب، ليصبح مجموع ما يمتلكه (130.39) طنًّا، في المرتبة الثلاثين عالميًّا والرابعة عربيًّا.