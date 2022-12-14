البنك الدولي : العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات تنموية

المستقلة/- ذكرت منظمة البنك الدولي، أن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً، ومن أجل مواجهته، عليه التوجه نحو نموذج تنمية “أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة”، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.

تقرير جديد نشره البنك أمس عن العراق تابعته المستقلة ،ذكر أنه بحلول العام 2040، “سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً بينما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخضر وشامل”، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً”.

ويعدّ العراق من بين الدول الخمس الأكثر عرضةً لعواقب التغير المناخي، وفق الأمم المتحدة. كما أثّرت عقود من النزاعات في واقع البنى التحتية للبلاد واقتصادها المعتمد إلى درجة كبيرة على النفط الذي يمثّل نسبة 90% من الإيرادات.

وقدّم البنك الدولي التقرير للسلطات العراقية خلال اجتماع في بغداد، وهو يعطي “أساساً تحليلياً لمعالجة الاحتياجات الإنمائية الأكثر إلحاحاً في البلاد، ومواجهة التحديات المناخية في وقت واحد”، وفق بيان صادر عن المنظمة.

فضلاً عن ذلك، يبحث التقرير “في تكلفة تحول البلاد نحو اقتصادٍ أقل اعتماداً على الكربون، ويناقش الفرص والإصلاحات الرامية إلى اتباع نموذجٍ نمو أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة”.

وقال فريد بلحاج، نائب مدير البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حديث لفرانس برس على هامش الاجتماع الذي عقد في بغداد وحضره مسؤولون من الحكومة العراقية: إن “العراق يواجه ثلاثة تحديات أساسية: تحدي المياه وتحدي التصحر وتحدي تلوث الهواء”.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

العكيلي : يمكن حصول اتفاق سياسي لـ تغيير الحلبوسي من منصبه

اخبار العراق

القانونية النيابية : مجلس النواب يمكنه قطع عطلته لاكمال قانون الموازنة

اخبار العراق

المرور العامة : رصد اكثر من (١٤ الف) مخالفة متنوعة بيوم واحد

اخبار العراق

البنك المركزي يؤكد وصول احتياطي العملة لاكثر من 90 مليار دولار

اخر الاخبار

ميسي يؤكد أنه سيخوض آخر مباراة له في كأس العالم

اخر الاخبار

أنظار العرب تتجه إلى ملعب “البيت” لمتابعة مباراة المغرب مع فرنسا

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

العكيلي : يمكن حصول اتفاق سياسي لـ تغيير الحلبوسي من منصبه

اخبار العراق

المرور العامة : رصد اكثر من (١٤ الف) مخالفة متنوعة بيوم واحد

اخبار العراق

البنك المركزي يؤكد وصول احتياطي العملة لاكثر من 90 مليار دولار

اخر الاخبار

ميسي يؤكد أنه سيخوض آخر مباراة له في كأس العالم

اخر الاخبار

أنظار العرب تتجه إلى ملعب “البيت” لمتابعة مباراة المغرب مع فرنسا

اخر الاخبار

واتساب يعمل على تحديث سري لارسال رسالة لمرة واحدة

اخر الاخبار

إيلون ماسك يخسر لقب أغنى رجل في العالم

اخر الاخبار

إيلون ماسك يخسر لقب أغنى رجل في العالم

اخر الاخبار

الدولار الامريكي يكافح من اجل الاستقرار بسبب قرار الفائدة

اخر الاخبار

مسؤول امريكي : واشنطن تستعد لإرسال منظومة “باتريوت” إلى أوكرانيا

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط بسبب زيادة في مخزونات الخام الامريكي

اخر الاخبار

خبير يوصي بتناول التفاح والكمثرى لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

اخر الاخبار

OnePlus تكشف عن شاشاتها الجديدة المخصصة للحواسب

اخر الاخبار

مشرعون من الحزبين يقترحون قانوناً يحظر تطبيق تيك توك في امريكا

اخبار العراق

بعد إقرار قانون حماية المعلمين.. تراجع حالات الاعتداء على الكوادر التربوية

اخر الاخبار

منتخب التانجو في النهائي بعد الفوز على كرواتيا 3-0

اخبار العراق

نساء من اجل العدالة تقيم ورشة عمل  بالشراكة مع حكومة كربلاء