البنتاغون يعلن خفض عديد القوات في العراق وأفغانستان

المستقلة /.. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” خفض عديد قواتها في العراق وأفغانستان.

وقال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر اليوم الجمعة إن عديد القوات الأميركية في كل من العراق وأفغانستان أصبح حاليا 2500 جندي بناء على رغبة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي يريد وقف “الحروب التي لا تنتهي”.

وأضاف ميلر أن “الولايات المتحدة اقتربت اليوم أكثر من أي وقت مضى من إنهاء حوالي عشرين عاما من الحرب”، وفق ما أوردته فرانس برس.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة إلى أن “خفض العديد في العراق يعكس زيادة قدرات الجيش العراقي”.( النهاية)