البنتاغون يأمر بنقل عشرات المروحيات الهجومية ومئات الجنود نحو بولندا ومنطقة البلطيق

المستقلة /- أمرت وزارة الدفاع الأمريكية، بنقل عشرات المروحيات الهجومية ومئات الجنود نحو بولندا ومنطقة البلطيق.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين محليين أن وزير الدفاع لويد أوستن “أمر بنقل 800 جندي أمريكي متمركزين في إيطاليا إلى دول البلطيق”.

وكشف البنتاغون أن “20 مروحية هجومية من طراز (أباتشي) ستنتقل من ألمانيا إلى منطقة البلطيق”، كما “ستنقل 12 مروحية (أباتشي) هجومية من اليونان إلى بولندا”.

وكان أوستن قال في وقت سابق من يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تريد إبقاء الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية من أجل “تجنب توسع النزاع” في أوكرانيا.

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “لا يزال بإمكانه تجنب حرب مأساوية من اختياره”.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

الاخبار

التجارة تشكل خلية أزمة لتوفير حصتين من السلة الغذائية خلال رمضان

اخر الاخبار

مسيرات غاضبة ومواجهات بعد استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال

اخر الاخبار

الرئيس عون: لبنان منهوب

اخبار العراق

الفرطوسي : موانئ العراق تسير وفق المعايير الدولية

اخبار مصر

ذعر في مصر.. هذا ما حدث في نهر النيل

اخر الاخبار

تصريح جديد لـ بوتين بشأن الأزمة الاوكرانية

اخر الاخبار

شركة Vivo تستعد لاطلاق هاتف جديد يكون منافس قوي لـ سامسونغ

اخر الاخبار

شركة Vivo تستعد لاطلاق هاتف جديد يكون منافس قوي لـ سامسونغ

اخر الاخبار

اسعار النفط تعاود الارتفاع بعد فرض عقوبات امريكية على روسيا

اخر الاخبار

سردار محمد ضمن الملاك التدريبي للمنتخب العراقي

اخر الاخبار

قد تندلع حرب عالمية بسببهما.. حقائق عن دونيتسك ولوغانسك

اخر الاخبار

الإمارات تمدد حظر الطائرات دون طيار

اخبار مصر

خبيرة قانونية  تحذر من ارتفاع معدل الجريمة الأسرية  وتكشف أسبابها وتداعياتها الخطيرة

اخر الاخبار

5 أطعمة للحفاظ على صحة الكبد وطرد السموم

اخر الاخبار

أذربيجان  خلقت  مشهدًا سياسيًا جديدًا في جنوب القوقاز: الخيار لأرمينيا

اخبار العراق

المباشرة بأعمـال تطـهير جـدول السابلة المبطـن في ميسان

اخر الاخبار

القوات الجوية الأمريكية – الطيارون الأبطال أو مجرمو الحرب؟