البلوغر التركي كوكسال يتسبب بغضب مجلس النواب والشعب المصري

المستقلة /- ضجة وجدل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من النواب في مصر بسبب زيارة البلوجر التركي الشهير كوكسال بابا إلى مصر، خلال الأيام الماضية، للترويج لأحد مطاعم المشويات في مدينة 6 أكتوبر، واستقبل كوكسال بابا عند وصوله إلى المطار بطريقة مثيرة صادمة، إذ كانت بانتظاره سيارة فارهة ورافقه حراس وعشرات الكاميرات والمعجبين.

وخلال في مداخلة هاتفية مع برنامج “أخر النهار”، أكدت عضو مجلس النواب غادة عجمي، إنها ستتقدم بطلب إحاطة بسبب زيارة كوكسال بابا وطريقة استقباله، وبالأخص إهانة العلم المصري، حيث وضع العلم المصري خلفه على كرسي عال، كما اعتبرت حديثه في الفيديوهات يتنافى مع قيم المصريين، مؤكدة ان هناك طريقة أخرى لعمل دعاية محترمة جدا.

هذا ويحظى البلوجر التركي كوكسال بابا والذي يبلغ من العمر 46 عامًا، بشعبية كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفي العالم العربي، وبدأت شهرته في عام 2016 بعد ظهوره في فيديو أثناء مشاجرة مع رجل ضخم البنية، وحصد على أكثر من 6 ملايين مشاهدة، كما يستحضر المستخدمون صوره ومقاطع مصورة له للتعبير عن مواقف يومية، ولدى كوكسال بابا أكثر من 3 ملايين متابع على حسابه في انستغرام، و3.2 مليون متابع على تيك توك، كما تخطت قناته الخاصة على اليوتيوب مليون مشترك عام 2021، وحصد من منصة اليوتيوب على الذراع الذهبية.

ويعاني كتاش أوغلو الشهير بـ كوكسال بابا، من مرض متلازمة هتشينسون جيلفورد، والتي تشبه الشيخوخة المبكرة، ما أثر على عملية نموه، ليتسبب في قصر قامته، وانخفاض وزنه.