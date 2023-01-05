البلوشي لـ(المستقلة): دائما وابدا نحن ممنونين لأهل العراق

المستقلة)/ نريمان المالكي /.. قبيل انطلاق بطولة خليجي 25 في البصرة و بعد وصول جميع منتخبات الدول الخليجية المشاركة ، عبّر الضيوف عن سعادتهم و امتنانهم لاستقبال الجماهير العراقية البصرية بهم..

وقال الاعلامي البحريني علي الباشا في تصريح خاص ل(المستقلة) ” انبهرنا بما شاهدناه من استقبال بمنتخب البحرين الوطني و بقية الوفود ، و حتى من خلال تجوالنا في شوارع البصرة الكل يرحب بالوفود القادمة و يتمنى نجاحا باهرا الى خليجي 25 ”

و اضاف الباشا قائلا ” و هنا سر النجاح قبل ان تنطلق المباريات يوم الجمعة”.

كما كان لـ(المستقلة) لقاء مع معلق قنوات الكاس خليل البلوشي اعرب فيه عن سعادته البالغة للتواجد في العراق للمرة الثالثة و للمرة الثانية في البصرة لتغطية منافسات بطولة الخليج.

و قال البلوشي  ” ان الامور الفنية لا يكون لها العمل الكبير خلال بطولة الخليج و هذا الذي تعودنا عليه في السنوات الماضية ، لكن المنتخب العراقي يبقى من المنتخبات المرشحة بحكم انه يمتلك افضلية الارض و الجمهور و هذا الشئ يساعده في تجاوز بعض النقوصات على المستوى الفني خصوصا ان المنتخب العراقي مع ادارة فنية جديدة”..

واضاف “منتخب عمان من ابرز المرشحين فنيا يمتلك عناصر مميزة جدا ، استقرار فني منذ فترة طويلة و هذا الذي سوف يصعب مبارات الافتتاح”

واستدرك بالقول ” لكن في النهاية كل النتائج واردة و كل المنتخبات جاءت من اجل المنافسة و تحقيق اللقب”

كما اعرب عن شعوره ازاء ترحيب الجماهير بقوله ” دائما و ابدا نحن ممنونين لاهل العراق على ما يقدموه لنا من خلال ترحيبهم كأبناء خليج ، شاهدنا ردود افعال جميلة جدا من الجماهير التي زارت العراق”

و في رأيه عن التحضيرات قال البلوشي ” نحن على ثقة انها سوف تكون بشكل مميز جدا ، شاهدنا الملاعب و البنية التحتية مميزة جدا ، تصاميم الملاعب رائع سواءا في البصرة او حتى خارج البصرة نتمنى هذا الشئ يؤثر ايجابيا في المستقبل ان شاء الله”

الجدير بالذكر ان العراق استضاف بطولة خليجي للمرة الاولى عام 1979 في بغداد و هذه هي المرة الثانية في البصرة .

اذن نحن بإنتظار صافرة الحكم الذي سيعلن بدء المنافسات في البطولة في الساعة السابعة مساء من يوم الجمعة 1/6 بين المنتخب العراقي و المنتخب العماني الشقيق بعد حفل الافتتاح الذي سينطلق في الساعة 45:5 مساءا على ملعب جذع النخلة في المدينة الرياضية .

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