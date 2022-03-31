البلداوي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق ضد ما اقترفه احمد ابو رغيف ولجنته

المستقلة /- دعا النائب عن كتلة الصادقون النيابية محمد البلداوي، الخميس ، رئاسة مجلس النواب إلى تشكيل لجنة تحقيق ضد ما اقترفه احمد ابو رغيف ولجنته.

وقال البلداوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة, أن “ابو رغيف ارتكب جرائم ضد المواطنين والمعتقلين من أجل انتزاع الاعترافات بالقوة”.

وأضاف أن “الذين قضوا نحبهم نتيجة التعذيب على يد احمد ابو رغيف بإمكانهم تقديم دعاوى أمام الجهات القضائية”.

وأشار إلى أن “البرلمان مطالب بمحاسبة ومعاقبة ابو رغيف على خلفية الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب العراقي”.

وطالب النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري في وقت سابق ، بمحاسبة احمد ابو رغيف وذلك بسبب الانتهاكات الكبيرة التي ارتكبها بحق الشعب العراقي .

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