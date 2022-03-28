البلداوي يحذر من التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي العراقي والسياسي

المستقلة /- حذر النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، من التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي العراقي والسياسي على وجه الخصوص، لافتا الى ان استمرار التدخلات ستنتج حكومة ضعيفة لاتخدم مصلحة الشعب.

وقال البلداوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الأقرب الى الحكمة والعقل جلوس أبناء الوطن عند طاولة واحدة للحوار والتفاهم من دون الذهاب للمؤثر الخارجي للضغط على بعض الأطراف السياسية من اجل تمرير مرشح رئاسة الجمهورية من قبل التحالف الثلاثي”.

وأضاف ان “الاطار التنسيقي لم يطالب بأي مصالح او مكاسب بقدر مايسعى اليه من توافقات وشراكة وطنية تجمع كل أبناء الوطن، لتشكيل الحكومة الجديدة”.

واشار البلداوي الى ان “استمرار التدخلات الخارجية في الشأن العراقي والسياسي على وجه الخصوص سيجعل من الحكومة ضعيفة نتيجة الاملاءات التي تصدر من قبل بعض الدول، في حين ان العراقيين قد اثبتوا انهم لن يخضعوا لاي تدخلات او مؤثرات خارجية وكان ذلك واضحا عندما تم رفض التدخلات في الجلسة التي كان يراد بها تمرير مرشح رئاسة الجمهورية من قبل التحالف الثلاثي”.