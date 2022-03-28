البلداوي يحذر من التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي العراقي والسياسي

المستقلة /- حذر النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، من التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي العراقي والسياسي على وجه الخصوص، لافتا الى ان استمرار التدخلات ستنتج حكومة ضعيفة لاتخدم مصلحة الشعب.

وقال البلداوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الأقرب الى الحكمة والعقل جلوس أبناء الوطن عند طاولة واحدة للحوار والتفاهم من دون الذهاب للمؤثر الخارجي للضغط على بعض الأطراف السياسية من اجل تمرير مرشح رئاسة الجمهورية من قبل التحالف الثلاثي”.
وأضاف ان “الاطار التنسيقي لم يطالب بأي مصالح او مكاسب بقدر مايسعى اليه من توافقات وشراكة وطنية تجمع كل أبناء الوطن، لتشكيل الحكومة الجديدة”.
واشار البلداوي الى ان “استمرار التدخلات الخارجية في الشأن العراقي والسياسي على وجه الخصوص سيجعل من الحكومة ضعيفة نتيجة الاملاءات التي تصدر من قبل بعض الدول، في حين ان العراقيين قد اثبتوا انهم لن يخضعوا لاي تدخلات او مؤثرات خارجية وكان ذلك واضحا عندما تم رفض التدخلات في الجلسة التي كان يراد بها تمرير مرشح رئاسة الجمهورية من قبل التحالف الثلاثي”.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

“المنتخب العراقي” بالأخضر لمواجهة الحسم أمام سوريا

اخر الاخبار

البلداوي يحذر من التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي العراقي والسياسي

اخبار العراق

العاصمة بغداد تحتضن اجتماعا وزاريا وتترأس لجنة الاعلام العربي

اخر الاخبار

الرافدين : فائدة قروض 150 مليون لذوي المهن الصحية تصل الى 5 بالمئة

اخر الاخبار

تشواميني ضمن الصفقات المحتملة لريال مدريد ليكون خليفة البرازيلي كاسيميرو

اخر الاخبار

الكاظمي يوجه بتأهيل موقع سدة الهندية القديمة في محافظة بابل

اخر الاخبار

طقس العراق : تأثر البلاد بحالة عدم استقرار جوي بدءاً من يوم الأربعاء المقبل

اخر الاخبار

طقس العراق : تأثر البلاد بحالة عدم استقرار جوي بدءاً من يوم الأربعاء المقبل

اخر الاخبار

دراسة : تناول مكمل غذائي مصنوع من الكاكاو يرتبط بانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب

الاخبار

تراجع اسعار النفط مع تباطؤ الطلب على الوقود في الصين

اخر الاخبار

عندما لا تصغي القيادة السياسية!!

اخبار العراق

تجارة كربلاء تبحث معاناة التجار مع الجانب الايراني

اخبار السعودية

سعد عبدالله و توبز يشوّقون الجمهور لبرنامج  مقالب فكاهي في رمضان 2022

اخبار مصر

الاتحاد العام للصحفيين العرب ينعي نقيب المحامين المصريين و العرب

اخبار العراق

التخطيط تعلن عن إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية في المجال الإنساني

اخر الاخبار

محمود التركي يستعد لحفل “إكسبو 2020 دبي” في ساحة الإستدامة

اخر الاخبار

العراق على مفترق طرق..  الانقاذ او الاغراق  