البلداوي : عشرات الاحكام القضائية تصدر يوميا بحق الفاسدين

المستقلة /- أوضح النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان عشرات الاحكام القضائية تصدر يوميا بحق الفاسدين، لافتا الى ان بعض الملفات تحتاج الى مزيد من الوقت لاجراء التحقيقات اللازمة للوصول الى الحقائق.

وقال البلداوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “عشرات الاحكام تصدر يوميا بحق الفاسدين من قبل الأجهزة القضائية، وهناك بعض الملفات تحتاج الى بعض الوقت خصوصا ان عمليات التحقيق بشبهات الفساد والقضايا المشابهة تحتاج الى فترة زمنية للوصول الى النتائج والحقائق”.

وأضاف ان “هناك عمل دؤوب ومتواصل من قبل القضاء والأجهزة الرقابية الاخرى لضمان تحقيق العدالة خصوصا ان هناك من يحتال ويبحث عن مخارج قانونية في التمييز والاستئناف للابتعاد عن القضاء”.

وأشار البلداوي الى ان “الفاسدين سينالون جزائم تحت طائلة القانون والعدالة وسيحاسبون على ما ارتكبوه، الا ان الامر يحتاج أحيانا الى بعض الوقت للتحقيق بشكل معمق ودراسة جميع الملفات لمحاسبة الفاسدين واسترداد السرقات”.

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