البلداوي : المحكمة الاتحادية ستقول كلمتها الفصل بشأن إعادة فتح باب الترشح

المستقلة /- اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان المحكمة الاتحادية ستقول كلمتها الفصل بشأن إعادة فتح باب الترشح من جديد لمنصب رئيس الجمهورية، لافتا الى ان البرلمان لم يشهد سابقا مثل السيناريو الذي يمر به الان فيما يتعلق بالتوقيتات الدستورية للترشح للرئاسة.

وقال البلداوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “رئاسة الجمهورية قد فاتحت المحكمة الاتحادية بشأن فتح باب الترشح للمنصب الرئاسي بعد ان اعلنه البرلمان يوم امس، حيث ستقول المحكمة كلمتها بشأن دستورية فتح باب الترشح من عدمه”.

وأضاف ان “البرلمان لم يشهد سابقا مثل السيناريو الذي يحصل اليوم، خصوصا مايتعلق بانتهاء مدة الترشح لرئاسة الجمهورية، والتي تزامن معها عدم عقد جلسة البرلمان”.

وبين ان “البرلمان لم يعقد جلسته لاجراء عملية انتخاب رئيس الجمهورية، ليذهب بعدها الى فتح باب الترشح من جديد”، لافتا الى ان “رئاسة البرلمان يفترض ان تدعو لعقد الجلسة وتحفز الكتل السياسية من اجل الحضور وانتخاب رئيس الجمهورية والمضي بالتوقيتات الدستورية، وبالتالي فأن كلمة الفصل ستكون للمحكمة الاتحادية بشأن دستورية فتح باب الترشح من عدمه”.