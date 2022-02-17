البكاء قبل النوم.. طريقة لتنفيس الضغوطات مهددة للحياة

المستقلة /- تتميز النساء بمشاعرهن وعواطفهن الجياشة. ومهما حاولو كبت الضغوطات التي يواجهونها خلال النهار. فإنها تتفجر ليلاً بالبكاء على الوسادة. دون إدراك حجم الأضرار المترتبة على ذلك.

بكاء المرأة قبل النوم في الليل له تأثيرات سلبية على صحتها، ومن الأضرار الناتجة عن هذه العادة:

– الشعور بالصداع الذي يستمر حتى بعد الاستيقاظ في اليوم التالي

– زيادة معدل ضربات القلب الطبيعي بسبب التعب النفسي والجسدي

– عدم القدرة على النوم مما يؤدي الى الارهاق في اليوم التالي

– الشعور بالاحباط والقلق المستمر

– احتمال الاصابة بالتهاب القولون خاصة بعد البكاء في الليل لفترات طويلة

– انخفاض أداء الجهاز المناعي في الجسم

– تأثر خلايا الدماغ ما يؤدي الى خلل في وظائف الجهاز العصبي

– زيادة احتمال الوفاة بسبب اختلال وظائف القلب

– تعزيز فرص الاصابة بالسكتات القلبية والجلطات الدماغية

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