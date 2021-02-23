البعيجي : سيتم تمرير الموازنة بالاغلبية في حال عرضها بدون حصة الاقليم

المستقلة/- قال النائب منصور البعيجي هناك اجماع كبير من قبل النواب على التصويت وتمرير قانون الموازنة الاتحادية ،بدون ان يتم التصويت على حصة الاقليم بسبب عدم التوصل الى اتفاق مع الاقليم ، منوها الى ان الاقليم لايذعن ويسلم ايرادته للحكومة الاتحادية اسوة بالمحافظات الاخرى .

وأشار البعيجي في بيان اليوم الثلاثاء،الى ان قانون الموازنة تعطل كثيرا ولايمكن ان يعطل اكثر وعلى رئاسة البرلمان ان تحدد جلسة وتدعو اعضاء البرلمان للتصويت على قانون الموازنة خلال الاسبوع الحالي وان لايتم تعطيل الموازنة اكثر لان تعطيلها لايخدم احد وجميع مشاريع البلد معطلة .

واوضح ان اللجنة المالية اجرت التعديلات اللازمة على قانون الموازنة وناقلات فيها وحسمت جميع فقراتها بااستثناء حصة اقليم كردستان بسبب رفض حكومة الاقليم تسليم وارداته من النفط والمنافذ الحدوية ولم تصل المفاوضات مع الاقليم الى نتيجة لذلك يجب ان تمرر الموازنة بالاغلبية خصوصا وهنالك اجماع على ذلك بسبب عدم التزام الاقليم بتسليم الايرادات .

ودعا البعيجي “شعبنا الكردي في اقليم كردستان” الى الادراك جيدا “اننا لسنا ضده وان قلوبنا تعتصر الم بسبب عدم استلام رواتبهم”ن محملا حكومة الإقليم مسؤولية ذلك بسبب رفضها تسليم ايرادتها ونفطها للحكومة الاتحادية اسوة بالمحافظات الاخرى “الامر الذي سيحرم الاقليم من حصته بالموازنة “.

وشدد على انه “من غير المعقول ان نسلم الاقليم حصة بالموازنة من نفط البصرة والمحافظات الاخرى وهو يرفض ان يسلم ايرادته”.

وطالب حكومة اقليم كردستان “ان تدرك جيدا ان حصتها بالموازنة مشروطة بتسليم ايراداتها وبدون تسليمها الايردات لن نصوت على حصة الاقليم نهائيا”.