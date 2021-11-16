البعثة الفرنسية تكتشف احدى بوابات سور مدينة لارسا

المستقلة/- اعلن مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات في مديرية الآثار والتراث علي عبيد شلغم عن اكتشاف احد بوابات مدينة لارسا التاريخية.

واطلع شلغم على اعمال البعثة الفرنسية في مدينة لارسا (تلول السنكرة)، واستمع الى شرح مفصل قدمه رئيس البعثة الدكتور ريجيس والكادر الاثاري العراقي العامل مع البعثة عن اهم الأكتشافات التي تمت لهذا الموسم.

وقال شلغم ان من بين ماتم اكتشافه احد بوابات سور المدينة وبناية مهمة لاحد الشخصيات الدينية والسياسية في مملكة لارسا والنهر الذي كان يخترق المدينة قبل الاف السنين .

وأثنى على الجهود العلمية التنقيبية التي تبذل في الموقع من قبل البعثة والعاملين .

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