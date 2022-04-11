البطولة الآسيوية للأندية.. القوة الجوية يلاقي فريق مومباي سيتي الهندي

المستقلة /-يخــوض فريق القــوة الجويــة اليوم الاثنين اختبــاره الثانــي في البطولة الآســيوية للأندية بكرة القدم عندما يلاعب فريق مومباي ســيتي الهنــدي في تمام الســاعة الثامنة والربع مساء بتوقيت بغداد على ملعــب الملك فهد الدولي .

ويتطلع الصقور إلــى مواصلة عروضه المميزة بهــدف تحقيــق الفــوز والظفر بثــلاث نقاط ثمينــة تكــون حافزاً لــه قبل مواجهة الشــباب السعودي في الجولة المقبلة.

ويعول ممثل كرتنا علــى خبرة لاعبيه من أجل حسم نتيجة اللقاء والمضي قدماً نحو المنافسة بقوة على صدارة المجموعة الثانية بعد ان حقق بداية مثالية عقب تغلبــه على الجزيــرة الإماراتي بهدفين مقابل هدف واحد.

من جهته يبحث الفريــق الهندي عن تصحيح المسار بعد خســارته الأولى أمام الشــباب الســعودي بثلاثــة أهداف دون رد، ويعــد مومباي ســيتي الحلقة الأضعف في المجموعــة بحكم الفــوارق الفنية بــين الفرق المتنافســة.

وفي لقاء آخر من المجموعة ذاتها يلعب الشــباب الســعودي أمام الجزيرة الإماراتــي فــي مبــاراة صعبة علــى الفريقين الطامحــين لمنافســة الصقــور علــى بطاقــة الترشح إلى الدور الثاني.

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