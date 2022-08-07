البطاقة الموحدة : إجراءات جديدة لتسهيل تسجيل أكبر عدد من المواطنين

المستقلة /- أعلنت مديرية شؤون البطاقة الموحدة، الأحد، إجراءات جديدة لتسهيل تسجيل أكبر عدد من المواطنين بالمشروع الوطني للبطاقة الموحدة.

وقــال معــاون مدير عام شــؤون البطاقــة الوطنيــة فــي وزارة الداخليــة في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إن “الــوزارة وضمن المرحلــة الثانية مــن المشــروع الوطنــي للبطاقة الموحــدة، تعتــزم فتــح مكاتــب لتسجيل المواطنين ممن يسكنون محافظة بيد أن نفوســهم ضمن محافظــة أخــرى”.

وأضاف أنــه “سيكون هناك مكتبان في بغداد، الأول فــي الكــرخ والثانــي فــي الرصافــة، فضلا عن فتح مكتب واحد لكل محافظة”.

وأكــد أن “الإجــراء ســيخفف مــن مراجعــة المواطنــين فــي الذهاب إلى المحافظة المســجلة نفوســهم فيهــا، والتــي ســيبقى ســجلهم فيهــا بعــد التســجيل على البطاقــة الوطنية الموحدة”، مشــيراً إلــى أن “المديريــة تعمــل علــى إنجــاز المرحلــة الأولى من المشــروع خــلال العــام الحالي، لاســيما بعــد أن بلغــت نســب ما تحقــق منه 98 %، إذ تم غلق جميع مديريــات هويــة الأحوال المدنية في البــلاد وتحول عملها مــن الورقــي إلــى الإلكترونــي، باســتثناء ثماني دوائر بمحافظة نينوى”.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

مجلس الذهب : العراق يزيد رصيده بـ 34 طنا ليصل الى المرتبة 30 عالميا

اخر الاخبار

غوارديولا يؤكد.. التتويج بلقب دوري أوروبا ليس هوسا ولن يحدد مستقبله بالنادي

اخر الاخبار

باحثون يحاولون تخفيض سعر وقود الهيدروجين وجعله مقبولًا من قبل العامة

اخر الاخبار

رونالدو يوجه رسالة غير مباشرة لمدرب مانشستر يونايتد ويؤكد انه جاهز

اخر الاخبار

ترامب : بايدن الحق ضررا بـ امريكا أكثر مما فعل أسوأ 5 رؤساء في تاريخ البلاد

اخر الاخبار

مانشستر يونايتد يحل ضيفا ثقيلا على نظيره برايتون في الدوري الإنجليزي

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

البطاقة الموحدة : إجراءات جديدة لتسهيل تسجيل أكبر عدد من المواطنين

اخر الاخبار

غوارديولا يؤكد.. التتويج بلقب دوري أوروبا ليس هوسا ولن يحدد مستقبله بالنادي

اخر الاخبار

رونالدو يوجه رسالة غير مباشرة لمدرب مانشستر يونايتد ويؤكد انه جاهز

اخر الاخبار

ترامب : بايدن الحق ضررا بـ امريكا أكثر مما فعل أسوأ 5 رؤساء في تاريخ البلاد

اخر الاخبار

مانشستر يونايتد يحل ضيفا ثقيلا على نظيره برايتون في الدوري الإنجليزي

اخر الاخبار

سامسونغ تعلن عن اختراع سيساهم في تطوير العضلات الاصطناعية

اخر الاخبار

قناة : المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا لا تصل إلى وجهتها النهائية

اخر الاخبار

قناة : المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا لا تصل إلى وجهتها النهائية

اخبار العراق

امن اقليم كردستان يشن سلسلة اعتقالات تطال عشرة مراسلين صحفيين ومدير موقع الكتروني

اخبار فلسطين

كتاب جديد .. مفهوم التحرر في منظار الثقافة النقدية الفلسطينية

اخر الاخبار

صاعقة تتسبب في حريق هائل في منشأة لتخزين الوقود في كوبا

الاخبار

ردا على مناورات الصين.. تايوان تنشر طائرات مقاتلة

اخر الاخبار

محمد صلاح ينقذ ليفربول من الخسارة امام فولهام

اخبار فلسطين

التعاون الإسلامي تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

اخبار العراق

الكهرباء توضح اسباب الانقطاع التام عن المحافظات الجنوبية

اخبار مصر

احمد شيبة يصف المجتمع بأغنية “من كتر ما شفت”

اخر الاخبار

من 2012 إلى 2022.. كيف تبدأ إسرائيل حربها على غزة