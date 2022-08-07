البطاقة الموحدة : إجراءات جديدة لتسهيل تسجيل أكبر عدد من المواطنين

المستقلة /- أعلنت مديرية شؤون البطاقة الموحدة، الأحد، إجراءات جديدة لتسهيل تسجيل أكبر عدد من المواطنين بالمشروع الوطني للبطاقة الموحدة.

وقــال معــاون مدير عام شــؤون البطاقــة الوطنيــة فــي وزارة الداخليــة في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إن “الــوزارة وضمن المرحلــة الثانية مــن المشــروع الوطنــي للبطاقة الموحــدة، تعتــزم فتــح مكاتــب لتسجيل المواطنين ممن يسكنون محافظة بيد أن نفوســهم ضمن محافظــة أخــرى”.

وأضاف أنــه “سيكون هناك مكتبان في بغداد، الأول فــي الكــرخ والثانــي فــي الرصافــة، فضلا عن فتح مكتب واحد لكل محافظة”.

وأكــد أن “الإجــراء ســيخفف مــن مراجعــة المواطنــين فــي الذهاب إلى المحافظة المســجلة نفوســهم فيهــا، والتــي ســيبقى ســجلهم فيهــا بعــد التســجيل على البطاقــة الوطنية الموحدة”، مشــيراً إلــى أن “المديريــة تعمــل علــى إنجــاز المرحلــة الأولى من المشــروع خــلال العــام الحالي، لاســيما بعــد أن بلغــت نســب ما تحقــق منه 98 %، إذ تم غلق جميع مديريــات هويــة الأحوال المدنية في البــلاد وتحول عملها مــن الورقــي إلــى الإلكترونــي، باســتثناء ثماني دوائر بمحافظة نينوى”.