البصرة تنفي تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة تزامنا مع انطلاق خليجي 25

المستقلة/-نفت إدارة محافظة البصرة، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة قبل أيام من انطلاق خليجي 25.

 

وذكر المركز الإعلامي لديوان المحافظة، في بيان تلقت المستقلة؛ أنه ينفي  “نفياً قاطعاً الخبر الذي تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تعطيل الدوام الرسمي  في المحافظة قبل أيام من إنطلاق خليجي 25”.

 

وشدد على “ضرورة الاعتماد على الأخبار من قبل الجهات الرسمية وليس كما تروج له الصفحات الوهمية والمفبركة”.

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