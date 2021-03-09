البصرة ترحب بقرار اعفاء مواطني 37 دولة من سمة الدخول للعراق

المستقلة/- نريمان المالكي /.. اعرب مسؤولون حكوميون، ورجال اعمال بمحافظة البصرة عن ترحيبهم بقرار الحكومة العراقية الأخير، والقاضي بإعفاء مواطني 37 دولة من سمات الدخول الى العراق، بهدف دعم الاستثمار والعمل في العراق والبدء به منتصف الشهر الحالي.

وقال رئيس هيئة استثمار البصرة علاء عبد الحسين لـ (المستقلة) ” ان اي قرار تتخذه الحكومة بشأن تسهيل الإجراءات الخاصة بالمستثمرين سيخلق بيئة مشجعة للاستثمار في العراق وللبصرة بشكل خاص ”

واشار الى أن” سمة الدخول للعراق اصبحت غير سهلة خصوصا مع تفشي جائحة كورونا ” ، مبينا ” ان محافظة البصرة لديها الكثير من طلبات الاستثمار الاجنبية بكافة القطاعات وهذا القرار سيسهل اجراءات منح الإجازات الاستثمارية للمستثمرين “.

واوضح عبد الحسين ان ” اهم ما يحتاجه الاستثمار ان يرفد من قبل البنوك والمصارف بأجراءات واضحة”، مستدركا بأبداء الأسف من أن “المصارف العراقية لا توجد لديها هذه الرؤية كما موجود في دول الجوار والعالم ”

ودعا الى ان ” تكون معاملات المصارف العراقية اكثر ليونة وسلاسة مع المستثمرين خصوصا الاجانب منهم “.

واشار رئيس هيئة استثمار البصرة الى ان ” المحافظة تعد شريان العراق الاقتصادي ومن خلال الاستثمار والتسهيلات التي تقرها الحكومة العراقية يمكن ان تسهم البصرة برفد العراق في كافة المجالات الصناعية غير الاستثمار النفطي الذي تشتهر به” مشددا على أن ذلك كله “يتحقق بخلق بيئة استثمارية متكملة من ناحية تشريع القوانين التي تسهل عمل المستثمرين الاجانب اضافة المصارف “.

ويشمل القرار الجديد رجال الاعمال والشركات عن دول مجلس الامن دائمة العضوية ودوّل الاتحاد الاوربي واليابان وكوريا الجنوبية وكندا واستراليا ونيوزلندا وسويسرا للدخول الى العراق عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية .

من جهته قال المتحدث بأسم محافظة البصرة الحقوقي معين حسن لـ (المستقلة) ان ” الحكومة المحلية في محافظة البصرة تعاني كثيرا من الاجراءات المتبعة بشأن الحصول على سمة الدخول ، ورغم تخويل المحافظ صلاحية منح التأشيرة للمستثمرين، الا ان دائرة الإقامة العامة قوضت تلك الصلاحيات مما صعب الاجراءات ”

وأكد أن ” الاجراءات الروتينية السابقة تعرقل عملية الاستثمار في محافظة البصرة وبقية المحافظات ” .

وأشار الى ان ” البصرة من اكثر المحافظات المستفيدة والمتضررة من هذا القرار بنفس الوقت لان المحافظة ستكون مفتوحة للجميع وستنشط فيها رؤوس الاموال وتنشيط الاستثمار بكل القطاعات مما يسهم في خفض البطالة بشكل كبير “.

ووصف حسن القانون السابق بانه “غير ناهض” فيما القانون الحالي “لا بأس به”، مؤكدا وجوب “إزالة جميع العراقيل التي تعطل عجلة الاستثمار “.

وبين ان البصرة ” سوف تستفاد من هذا القرار كثيرا من خلال دخول المعدات الخاصة بالشركات التي تم اعفاءها من الرسوم سواء المتعاقدة مع الحكومة المحلية في البصرة او المتعاقدة مع الوزارات، اضافة الى عملية دخول الاشخاص من المستثمرين واصحاب الشركات واصحاب رؤوس الأموال، فكلما كان كان هناك تسهيل لدخولهم كلما نشط الاستثمار والحركة الاقتصادية بشكل اكبر “.

الى ذلك وصف رئيس اتحاد رجال الاعمال في محافظة البصرة عد صبيح هاشم في تصريح لـ (المستقلة) القرار بـ”المشجع والمساند للاستثمار”، منوها الى أن العراق اصبح ” بيئة طاردة للاستثمار بسبب الاجراءات الروتينية والقوانين المتبعة ”

وقال هاشم ” في عدة مناسبات طرحنا على رئيس الوزراء الاجراءات التي جعلت العراق متأخرا في عملية الاستمثار وجلب رؤوس الاموال ورجال الاعمال “، مشيرا الى ان هذا القرار ” يعتبر حافز كبير للشركات العربية والاجنبية للقدوم الى العراق” ،

وتوقع أن يقابل قرار اعفاء 37 دولة من سمات الدخول “بالمثل من تلك الدول وهذا امر مهم وكبير بالنسبة لرجال الاعمال وهي سياسة ثابتة عند كافة الدول ” .

واكد هاشم ان ” الصورة اصبحت واضحة لكافة المستثمرين الاجانب مما سيسهل قدوم الشركات دون اي معوقات او ابتزاز او عمل روتيني رغم تأخر اصدار هذا القرار “.

وقالت الحكومة في بيان سابق أن اجراءات الدخول ستكون ميسرة عبر منح سمات دخول سريعة الى العراق في المطارات والمنافذ الحدودية ودفع سمات الدخول المقررة من وزارة الداخلية العراقية .