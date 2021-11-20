البصرة تحتضن بطولة غرب اسيا للشباب بكرة القدم

المستقلة/- نريمان المالكي /.. انطلقت اليوم فعاليات بطولة غرب اسيا للشباب بكرة القدم و التي تقام على ارض ملعب البصرة الدولي في المدينة الرياضية بمشاركة منتخبات عربية و عالمية و بحضور ممثلين من الاتحادات الدولية لكرة القدم ..

واعرب وزير الشباب و الرياضة و رئيس الاتحاد العراقي بكرة القدم عدنان درجال في مؤتمر صحفي عن شكره و امتنانه لاتحاد غرب اسيا و شركة ايرثلنك الراعي الرسمي للبطولة لاقامتهم هذه البطولة في محافظة البصرة ، كما شكر الاتحادين الدولي و الاسيوي لارسالهم مبعوثين لرفع تقارير لغرض رفع الحظر عن الملاعب العراقية..

و بحسب تصريح مدير الدائرة الاعلامية في الاتحاد العراقي يوسف فعل فإن بطولة غرب اسيا ستكون “بروفة مهمة لرفع الحظر عن الملاعب العراقية.”

و أشار فعل الى أن ” وصول وفدي الاتحاد الدولي لكرة القدم و الاتحاد الاسيوي و وفد اتحاد غرب اسيا سيكون مقدمة لنجاح البطولة “.

وذكر ان ” وفد خاص من اتحاد غرب اسيا سيقدم تقريره المفصل للاتحادين الدولي و الاسيوي عن البطولة”.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة ايرثلنك علاء جاسم ” تتشرف شركة ايرثلنك و بالتعاون مع اتحاد غرب اسيا و الاتحاد العراقي برعاية بطولة غرب اسيا على الملاعب العراقية في البصرة و اربيل و نأمل ان تكون من احسن الفعاليات الرياضية لرفع الحظر عن الملاعب في العراق. ”