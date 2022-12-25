البريطانيون يتعرضون لضغوط بسبب استضافة لاجئين من اوكرانيا

المستقلة/- يتعرض البريطانيون الذين يستضيفون لاجئين من أوكرانيا لضغوط شديدة بسبب الأزمة الاقتصادية، ما يدفعهم لوقف ماقدموه، حسبما كتبت صحيفة “ديلي ميل”.

ووفقا لكيت دانيلز من جمعية العلاج الأسري، التي تدعم المضيفين البريطانيين، فإن بعض “الرعاة” يائسون بشأن ما سيحدث خلال عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة. وقالت: “إنهم يريدون استعادة منازلهم، وهذا أمر عادل بما فيه الكفاية”.

من جهته تحدث أديس سيتش، المتخصص في المركز الخيري لحقوق العمال، عن المشاكل القائمة وقال: “الجميع قلقون بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة.. الناس لا يريدون استضافة عائلات أخرى، في حين أنهم بالكاد يستطيعون إعالة أسرهم”.

في شهر مارس الماضي، أطلقت سلطات المملكة المتحدة برنامج “منازل لأوكرانيا”، الذي يسمح للأفراد والجمعيات الخيرية والمجموعات المجتمعية والشركات بتوفير سكن مؤقت ومجاني للاجئين من أوكرانيا، حيث تم دفع تعويضات لهؤلاء الأفراد والجمعيات.

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