البرلمان يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية ويرفع جلسته

المستقلة /…أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي الانتهاء من تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية، مضيفة أنه تم رفع الجلسه إلى إشعار آخر.

وقانون جرائم المعلوماتية لاقى اعتراضاً جماهيرياً، ومن بعض المنظمات والمراكز الحقوقية، وحملة على وسائل التواصل الاجتماعي، تندد به وتحذر من إقراره.

إذ حذر مركز حقوق لدعم حرية التعبير من تمرير قانون جرائم المعلوماتية، مطالباً رئيس الجمهورية بالتدخل للحيلولة دون ذلك.

وعدّ المركز تشريع هذا القانون شرعنة رسمية للديكتاتورية وقمع الحريات، مضيفا أن المشروع الحالي للقانون يحد من الحريات التي من المفترض أنها وضعت لتصونها، حسب البيان.

وأعلن المركز رفضه “مشروع قانون جرائم المعلوماتية” بهذه النسخة، داعياً رئيس الجمهورية برهم صالح إلى حماية الدستور من اختراق مجلس النواب له عبر تمرير القوانين التي تقيد الحريات.

وتتضمن معظم مواد “مشروع قانون جرائم المعلوماتية” غموضا مفرطا وتناقضا مباشراً مع المبادئ الواردة في الدستور العراقي أو العهد الدولي، ما قد يفتح الباب على مصراعيه للاعتداء على الحريات المدنية في العراق، حسب بيان المركز.

ويحتوي “مشروع قانون جرائم المعلوماتية” بنودا أثارت الرأي العام أبرزها: السجن لسنتين وغرامة 3 إلى 5 ملايين د.ع لمن يستخدم الإنترنت لإهانة الآخرين بالقذف والسب، السجن مدى الحياة لمن يسيء لسمعة البلاد ويتسبب في أذية النظام المالي، السجن لـ 3 أشهر وغرامة 2 إلى 3 ملايين لكل من يتطفل أو يزعج أو يتصل بمستخدمي الإنترنيت الآخرين بدون تصريح.

ومن ضمن بنوده أيضا: السجن لـ 3 سنوات وغرامة 2 إلى 3 ملايين لكل من يستخدم الإنترنت وينتحل صفة أو اسماً ليس له، بقصد التضليل أو الغش، السجن لمدة سنة وغرامة 2 إلى 5 ملايين لكل من يعتدي على المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية والأسرية والمجتمعية، السجن المؤقت وغرامة 10 ملايين إلى 30 مليون لكل من ينشئ أو يدير موقعاً يحرض على الفسق والفجور. (النهاية)