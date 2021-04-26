البرلمان يوصي بإعادة فك ارتباط الدوائر الصحية والتربوية واعادتها الى الوزارات

المستقلة /… أوصى النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي بإعادة فك ارتباط الدوائر الصحية والتربوية من المحافظات واعادتها الى وزارتي الصحة والتربية.

وأكد الكعبي في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم الاثنين  خلال ترؤسه الجلسة الاستثنائية المخصصة لمناقشة فاجعة مستشفى ابن الخطيب  على “إلزام وزارة المالية بتوجيه التحصيصات اللازمة لإكمال المستشفيات النظامية التي وصلت إلى مراحل متقدمة في عموم المحافظات وعدم التحجج بأعذار غير مقبولة”.

وعقدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الاثنين، اجتماعا مغلقا، لإعداد تقرير بشأن فاجعة مستشفى ابن الخطيب.

ويذكر 88 شخصاً  لقو مصرعهم وأصيب 110 آخرين باندلاع حريق في مستشفى “ابن الخطيب” المخصص للمصابين بفيروس كورونا، جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وقرر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، سحب يد وزير الصحة حسن التميمي، ومحافظ بغداد، ومدير صحة الرصافة، عقب حادث الحريق. (النهاية)

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