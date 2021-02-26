البرلمان ينشر جدول أعمال جلسته ليوم الاثنين الخالي من الموازنة

المستقلة /… أعلن مجلس النواب جدول اعمال الجلسة الـ38، المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل.

 

ونشرت الدائرة الإعلامية للبرلمان اليوم الجمعة  جدول اعمال الجلسة المقبلة، حيث تضمنت “القراءة الأولى لمشروع قانون مواجهة جائحة كورونا، والتصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة، التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الرأي، بالإضافة إلى التصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين”.

كما تضمنت الجلسة “التصويت على مشروع قانون الناجيات الايزيديات، وتقرير مناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات، وتقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون الصحة العامة”.

هذا وقد خلى جدول أعمال الجلسة من التصويت على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

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