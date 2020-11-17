البرلمان يطالب ملا طلال بالكشف عن نائبين منح أحدهما الآخر 4 الاف درجة وظيفية
المستقلة /… طالب النائب الاول لرئيس البرلمان العراقي الناطق باسم الحكومة العراقية احمد ملا طلال بالكشف عن اسمي نائبين منح احدهما الاخر 4 الاف درجة وظيفية في انتخابات 2014.
وقال حسن كريم الكعبي في بيان له وتلقته ( المستقلة ) اليوم الثلاثاء إنه يطالب احمد ملا طلال، الناطق باسم رئيس مجلس الوزراء بالكشف عن اسمي النائبين اللذين ذكرهما في لقاء تلفزيوني يوم امس والذي اكد حسب قوله، بان احدهما منح الاخر ٤ الاف درجة وظيفية ليفوز في انتخابات 2014 .
ودعا الكعبي ملا طلال للإسراع في الكشف عن اسماء النواب، محذرا أن مثل هذه التصريحات تأتي ضمن سياق استهداف السلطة التشريعية والتشهير بشخوصهـا .
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