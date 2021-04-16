البرلمان يرد على بيان المالية حول الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين

البرلمان يرد على بيان المالية حول الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين

المستقلة /… رد رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري على بيان وزارة المالية حول الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين.

وقال الجبوري في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم الجمعة “اطلعنا على بيان وزارة المالية بتعكزها على المادة 34 ج من قانون الموازنة لإعادة العمل بقانون 113 لسنة 1982 بخصوص الضريبة على راتب الموظف الكلي”.

وأضاف، أن “استخدام هذه المادة غير دقيق و لا يعطي الحق بما ذهبت له الوزارة في كتابها المنشور كون نية المشرع في هذه المادة هو إلغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية المتعلقة باستيراد البضائع والسلع الصادرة بقرارات لمجلس الوزراء وليس لها أي علاقة بضريبة الدخل الخاصة بمدخول الموظف أو راتبه”.

وأصدرت وزارة المالية العراقية في وقت سابق من اليوم الجمعة، بيانا أوضحت فيه قرار الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين بعد تداول وثائق رسمية تحمل توقيع الوزير علي عبد الأمير علاوي بهذا الصدد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن الكتاب الذي يحمل توقيع الوزير علاوي بشأن الاستقطاع الضريبي جاء تطبيقاً لأحكام المادة 34 فقرة (ج) من قانون الموازنة.

وتداولت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي وثائق رسمية مذيلة بتوقيع وزير المالية في تاريخ 13 من شهر نيسان الجاري تنص على إخضاع الرواتب والأجور والمخصصات والمكافآت كافة إلى الضريبة بطريقة الاستقطاع المباشر بإستثناء مخصصات الزوجية والاطفال مع استثناء منتسبي القوات المسلحة من غير المدنيين التابعين لوزارة الدفاع والداخلية. (النهاية)