البرلمان يدعو التربية للعدول عن قرارها .. ويؤكد الامر في غاية الخطورة

المستقلة /… دعا عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي وزارة التربية للعدول عن قرارها بعودة دوام الطلبة في المرحلة الاولى والثانية والثالثة من الدراسة الابتدائية حضورياً لعدم قدرتهم على الالتزام بالتعليمات الصحية وقدرتهم على نقل العدوى لعوائلهم.

وقال الموسوي في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء إن “الاكتفاء بدوام طلبة المراحل المنتهية أمر لا محالة منه الا ان قيام الوزارة بشمول حتى طلبة الصفوف غير المنتهية بهذا القرار في ظل الارتفاع الملحوظ للمصابين بفيروس كورونا امر في غاية الخطورة ويجب على الوزارة تدارك هذا القرار قبل فوات الاوان”.

واضاف، ان “البلاد في ذروة الاصابات للموجة الثانية بكورونا وان قرار وزارة التربية قد يزيد من اعداد الاصابات في صفوف الطلبة وعوائلهم وذلك لاصرار الوزارة على دوام طلبتها حضوريا وهذا ما ينافي شروط الصحة والسلامة”.(النهاية)