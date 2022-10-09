البرلمان تستضيف محافظ البنك المركزي العراقي

المستقلة/- أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأحد، أنها بصدد مناقشة ثلاثة ملفات مهمة خلال استضافة محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف اليوم .

وقال عضو اللجنة محمد نوري، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته المستقلة،إن “اللجنة ممثلة بأعضائها ستناقش مع المحافظ فقدان 800 مليون دولار من الهيئة العامة للضرائب، وآلية بيع العملة وإجراءاتها المتبعة في ذلك”.

وأضاف، أن “اللجنة ستناقش مع المحافظ أيضا سيطرة مجموعة من المصارف على مزاد بيع العملة منذ 3 سنوات ولغاية الآن وهيمنتها على القدر الأكبر من مبالغها، وتـزويـدهـا بـعـطـاءات تصل إلــى عشرات الملايين من الـــدولارات يومياً وتهريبها، والــوقــوف على صحة التعاملات المالية للمصارف المعنية، وكيف يتصرف البنك المركزي إزاء ذلك”.

ولفت إلى “طلب أوليات ووثائق الشركات المشاركة في نافذة بيع العملة مع مستمسكات المدير المفوض والهوية الضريبية والحسابات الختامية، فضلا عن إجـازات الاستيراد والتصاريح الجمركية الـخـاصـة بـنـافـذة بـيـع الـعـمـلـة”.

مبيناً أن “المـصـارف المشمولة بطلب الأوليات هـي (الـثـقـة، الـشـرق الأوســـط، المـوصـل، الخليج التجاري، عبر العراق، الاستثمار، القرطاس، الأنصاري، العربية)”.

وبــين نـــوري، أن “هـنـاك ملفات أخـرىستناقش خلال الاستضافة”. وأشار إلى أن “اللجنة المالية واللجان الأخرى تعمل بشكل جدي وصحيح على موضوع الاستضافات، إلا أن قــرار المحكمة الاتحادية الأخيرحـد مـن صـلاحـيـات الـنـائـب خصوصاً الرقابية منها في قائمة الدعاوى والمتابعة المـبـاشـرة، إلا أن الجميع يـحـاول قدرالإمكان ومـع مساعدة الشارع ووسائل الإعلام تصحيح المسيرة ولو بشكل بسيط كبداية للإصلاح”.

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