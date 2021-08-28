البرلمان العربي يرحب بمخرجات مؤتمر بغداد

المستقلة/- اعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي عن ترحيب البرلمان العربي بمخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي استضافته العاصمة العراقية، بحضور عدد كبير من قادة الدول العربية والمجتمع الدولي وممثلي بعض المنظمات العربية والدولية.

وقال العسومي في بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم ان المؤتمر يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الداخلي في العراق وحشد الدعم الاقتصادي والسياسي له،فضلاً عن مساعدته على استعادة دوره الإقليمي الفاعل والمؤثر.

وثمَّن مضامين البيان الختامي لمؤتمر بغداد، وخاصة ما يتعلق برفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للعراق، ودعم جهود الحكومة العراقية في تعزيز مؤسسات الدولة،فضلاً عن ضرورة توحيد الجهود إقليمياً ودولياً، بما ينعكس إيجاباً على استقرار وأمن المنطقة.

وأثنى رئيس البرلمان العربي على الجهود الكبيرة التي بذلتها الجمهورية العراقية من أجل حشد هذا الجمع العربي والإقليمي والدولي في هذا المؤتمر الهام، الذي سيكون لها دور كبير في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم الحلول السياسية لكافة الأزمات القائمة، على نحو يساعد في خفض حدة التوتر ودعم عملية البناء والتنمية.

وأشار الى أن قدرة العراق على تنظيم هذا المؤتمر في ظل هذه الظروف الاستثنائية، يمثل رسالة هامة للعالم بأن العراق، رغم جراحة، قادر على الصمود والقيام بدوره في مواجهة ما يتعرض له من تحديات مختلفة، ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف “العسومي” أن البرلمان العربي يشيد بالمشاركة العربية عالية المستوى في هذا المؤتمر، وهو ما يعكس الرغبة العربية الجادة في دعم العراق وعودته إلى حاضنته العربية، باعتباره أحد القوى الرئيسية في المنظومة العربية والإقليمية.

وأكد دعوة البرلمان العربي إلى البناء على نتائج هذا المؤتمر الهام من أجل مساندة العراق على كافة المستويات، مجدداً دعم البرلمان العربي الكامل لإجراء الانتخابات البرلمانية العراقية المقرر عقدها في شهر أكتوبر القادم 2021م، باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الداخلي في العراق.