البرلمان العربي يرحب بتجميد قرار منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد  الأفريقي

البرلمان العربي

 

المستقلة/- رحب البرلمان العربي بالقرار الذي اتخذته القمة الإفريقية المنعقدة اليوم في العاصمة الأثيوبية أديس ابابا، الخاص بتجميد عضوية إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي ، عقب انضمامها في آب/أغسطس ٢٠٢١ للاتحاد بصفة مراقب بناء على قرار من رئيس المفوضية.

وأكد البرلمان العربي، أن هذا القرار صحح الموقف السابق الفردي لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، ويؤكد أن الدعم الأفريقي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ، لن ينضب ولن تنال منه أية محاولات للكيان الصهيوني، مثمنا جهود الدبلوماسية العربية لتصحيح هذا الموقف اتساقا مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وشدد البرلمان العربي على أن هذا القرار هو “انتصار جديد للشعب الفلسطيني ودعما لقضيته العادلة وصموده ونضاله ضد المحتل الإسرائيلي المغتصب لأرضه”.

وثمن “المواقف التاريخية” للاتحاد الأفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية، وقراراته التي تؤكد دوما الدعم الثابت لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط في تقرير مصيره، بما في ذلك حقه في العيش في حرية وعدالة وكرامة وحقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس.

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