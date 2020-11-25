البرلمان العراقي يرفع دعوة قضائية ضد إعلامياً “أساء” للمؤسسة التشريعية

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المستقلة /…  أعلن البرلمان العراقي عن إقامة دعوى قضائية بحق إعلامي يعمل في احدى القنوات الفضائية لنشره منشوراً على فيسبوك “مسيء” للمجلس.

وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان لها وتلقته ( المستقلة ) اليوم الاربعاء  أن “الدائرة القانونية في مجلس النواب اقامت دعوى قضائية في محكمة تحقيق الكرخ وفق ضوابط قانونية بحق الاعلامي محمد جبار الذي يعمل في (قناة زاكروس العربية )بعد نشره على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا ، تطاول المومأ اليه فيه على مكانة ورصانة المؤسسة التشريعية وعلى اعضاء المجلس”.

واضافت ان “مجلس النواب على ثقة من ان القضاء العراقي سيكون له القول الفصل في الحد من التجاوز والتشهير التي تصدر بحق المؤسسة التشريعية”.( النهاية)

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