البرلمان يستمر بالهجوم على ” حكومة الكاظمي ” ويصف حلولها بـ ترقيعية

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المستقلة  / -أعربت لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، الأربعاء، عن استغرابها اجراءات الحكومة بشان الازمة المالية والاقتصادية، واصفا إياها بالإجراءات الترقيعية.

وقال نائب رئيس اللجنة النائب محمد البلداوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “الحكومة خلال الفترة السابقة فشلت فشلا ذريعا في احتواء الأزمة المالية والاقتصادية”.

وأضاف ان “مجلس النواب قد حذر الحكومة مرار وتكرار في الوصول إلى حلول ناجعة ورصينة الا انها دائما ما تتخذ الحلول الأسرع والأنسب” .

وأوضح أن “ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي ليس بجديد كان يفترض بالحكومة حماية المستهلك والمواطن بعيدا عن الإجراءات الترقيعية”. (النهاية)

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البرلمان يستمر بالهجوم على ” حكومة الكاظمي ” ويصف حلولها بـ ترقيعية

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