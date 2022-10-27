البرلمان العراقية يحدد الساعة السادسة مساءً موعداً للتصويت على الكابينة الوزاريه

البرلمان العراقية يحدد الساعة السادسة مساءً موعداً للتصويت على الكابينة الوزاريه

المستقلة /- أعلنت رئاسة مجلس النواب، الخميس، جدول اعمال جلسة التصويت على الكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري لحكومة السوداني.

وذكر إعلام مجلس النواب في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، ان “جدول اعمال الجلسة رقم 7 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الاولى ضمن الدورة الانتخابية الخامسة، ستكون مخصصة للتصويت على المنهاج الوزارية والكابينة الوزارية”.

واظهر جدول الاعمال تأجيل موعد انعقاد الجلسة من الساعة الثانية مساءً الى الساعة السادسة مساءً من اليوم الخميس.