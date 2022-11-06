البرلمان البريطاني يحتفل باليوم الخامس والسبعين للانضمام إلى JK

المستقلة/- رحيم الشمري/..احتفل البرلمان البريطاني بالعام الخامس والسبعين لتوقيع وثيقة الانضمام من قبل مهراجا هاري سينغ ، والتي من خلالها انضمت الولاية الأميرية السابقة لجامو وكشمير إلى الهند .

ونظم الاحتفال باليوم التاريخي من قبل مركز جامو كشمير للدراسات في المملكة المتحدة ، المركز الفكري المخصص لدراسة JK ، واستضاف الحدث عضو البرلمان البريطاني النائب المحافظ بوب بلاكمان ، وركز الحدث على عرض التطورات الحالية في المنطقة ، بما في ذلك التغييرات الإيجابية التي شوهدت منذ إلغاء المادة 370 ، حيث مشاريع استثمارية بقيمة 10000 كرور روبية قيد التنفيذ في جامو وكشمير ، ومعالجة مقترحات بقيمة 60.000 كرور روبية تقريبًا ، مما يعكس الحملة الناجحة لحكومة اليابان لجذب المستثمرين إلى جامو وكشمير ، وفقًا لوزارة المعلومات والعلاقات العامة ، J-K ، ولإصدار الرسمي ، في Naya J&K ، تغير النظام البيئي الاستثماري كثيرًا بعد إلغاء المادة 370 ، ويقوم الآلاف من رواد الأعمال الناشئين بإنشاء وحداتهم الخاصة ويظهرون نماذج يحتذى بها .

وشهد الحدث حجرة مكتظة تضم أكثر من 100 شخص من العديد من المستشارين المحليين وقادة المجتمع وممثلي المنظمات المختلفة وأعضاء الشتات وأصدقاء الهند ، إلى جانب النائب بوب بلاكمان ، حضر النائب تيريزا فيلير ، شيبينغ بارنت ، فيريندرا شارما النائب – رئيس ، APPG للهند ، وأوفيسا إقبال ، السكرتير الأول للمفوضية العليا للهند ، وفقًا لموقع ، وعرض بوب بلاكمان ، الذي ترأس الندوة الإعلامية في مجلس العموم ، نسخته المؤطرة من أداة الانضمام الموقعة من قبل مهراجا هاري سينغ ، مضيفًا أنها احتلت مكانًا فخرًا في مكتبه ، وصرح بشكل قاطع أنه لا يمكن أن يكون من الواضح أن المهراجا الراحل تنازل عن JK بالكامل للهند وأن جامو وكشمير جزء لا يتجزأ من الهند وكانت منذ عام 1947 .

وأعرب عن الامل ان يسود الحس الأفضل في باكستان وتكف عن احتلالها غير الشرعي لأجزاء من JK ، وإعادة توحيد المنطقة لأن هذا هو الصحيح قانونًا ودستوريًا ، واتفقت النائبة تيريزا فيليرز برغبتها في معرفة المزيد عن جامو وكشمير ، وشددت النائبة فيريندرا شارما على أن القادة من مختلف الأحزاب وأفراد المجتمع يجب أن يجتمعوا ويواجهوا الرواية الخاطئة عن JK ، وسلطت أوفيسا إقبال السكرتير الأول للمفوضية العليا للهند ، الضوء على الخطوات التي اتخذتها شركة J&K والنمو السريع منذ إلغاء المادة 370 في جميع القطاعات وفي جميع أنحاء الولاية .

وقدمت عروض تقديمية بالفيديو من قبل خبراء الموضوع وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء JK ، بمن فيهم ألوك بانسال ، مدير مؤسسة الهند والمدير التنفيذي لمعهد جنوب آسيا للشؤون الاستراتيجية ، العقيد أجاي كومار راينا ، أوتبال كول ، والبروفيسور سجاد رجا ، من سكان مقاطعة بيمبر ، PoJK .

وقال سجاد رجا إن كشمير التي تحتلها باكستان تواجه أسوأ انتهاك يمكن تخيله لحقوق الإنسان الأساسية ، وطالب بإعادة توحيد JK ودعا الناس للتحدث والوقوف مع الحقائق والوقائع والدفع نحو الاستقرار والسلام .