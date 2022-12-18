البدراني : موتمر بغداد يهدف لتقليل الضغط على العراق ودعمه

المستقلة/- اكد المحلل السياسي فاضل البدراني ان النسخة الثانية لموتمر بغداد المقرر عقده في عمان الثلاثاء المقبل يهدف لتقليل الضغط على العراق ودعمه.

وقال البدراني في تصريح صحفي تابعته المستقلة, ان الهدف الاهم للمؤتمر دعم سيادة العراق من تهديدات اقليمية تستهدف العمق العراقي ضد منظمات متمردة تستخدم اراضي العراق لضرب دول خارجية.

واضاف البدراني : يبدو ان فرنسا بتنسيق مع دول عربية استشعرت بوضع العراق الفاقد لحماية نفسه من الخروقات الخارجية فلجات لعقد موتمر تدعو له ايران وتركيا والزامهما بالحلول الدبلوماسية ووضعهما امام بيانات من خروقات لسيادة العراق.

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