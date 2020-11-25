البدء بخطوات إنشاء مدينة كربلاء الجديدة  شمالي المحافظة

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المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الاربعاء، عن البدء بخطوات مشروع إنشاء مدينة كربلاء الجديدة ( NEW KARBALA) شمالي المحافظة ، مؤكدا المشروع الأول من نوعه على مستوى البلد .

وقال الخطابي في تصريح لــــــ ( المستقلة ) إن “المحافظة عازمة على تفعيل إنشاء المشروع والمباشرة به ، كونه مشروع استثماري مهم  “.

وأوضح إن “مشروع المدينة الجديد سيصمم ، بتصاميم معمارية فريدة مواكبة للتطور والحداثة في البناء والانشاءات “.

واضاف كما أن ذلك “يعزز من اقتصاد كربلاء ، ويوفر الاف من فرص العمل لأبناء المحافظة “.

وأشار الى إن “تصاميم المشروع تحتوي على كافة المؤسسات الحكومية ، والمنشآت الرياضية ، والقنصليات  ، والجوامع،  ومولات للتسوق، وفنادق وحدائق عامة، وشوارع تجارية، ومنطقة تعليمية ، ومستشفى ومنطقة صناعية ، وترفيهية “.

يذكر إن “مشروع إنشاء مدينة كربلاء الجديدة ( NEW KARBALA) ، عرض كمشروع استثماري في عام 2015 ، وتم توقيع العقد مع المستثمر الاستشاري عادل الهنداوي (مجموعة استشارية) من قبل محافظ كربلاء السابق عقيل الطريحي وهيئة الاستثمار ، وعلى مساحة 5700 دونم ، بكلفة أجمالية 7 مليارات دولار في منطقة الامام عون 11 كم شمالي المدينة ، وتقسم إلى أكثر من 150 أجازه استثمارية،

وأن تمويل المشروع سيكون من القطاع الخاص العراقي والأجانب حسب مدير هيئة الاستثمار احمد ماهل  “.

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