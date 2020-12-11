البحرين: لقاح كورونا مجانا للمواطنين والمقيمين

المستقلة /- قالت وكالة الأنباء البحرينية، في بيان، إن الحكومة ستوفر لقاح فيروس كورونا بالمجان لجميع المواطنين والمقيمين.

وأكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء، أن مملكة البحرين مستمرة في جهودها الرامية إلى التصدي لفيروس كورونا بتوفير اللقاح الآمن للفيروس وإتاحته مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

وقال إن تحدي فيروس كورونا أثبت مدى وعي ومسؤولية أبناء الوطن المخلصين عبر التزامهم بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية عن بُعد، الخميس، حيث استعرض الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا تقريرًا حول خطة التطعيم الوطنية للتصدي لفيروس كورونا.

وناقشت اللجنة التنسيقية الخطط والاستعدادات الرامية لتوفير اللقاح للجميع مجاناً من خلال خطة وطنية للتطعيم من خلال 27 مركزا طبيا، بهدف تطعيم من هم فوق ال 18 عاماً بطاقة استيعابية لخمسة آلاف يوميًا والوصول إلى تطعيم عشرة آلاف تطعيم يوميًا.

وأكد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أن المملكة حريصة على توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المدرجة تحت مظلة منظمة الصحة العالمية والمعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية، حرصاً منها على حماية كافة المواطنين والمقيمين.