البحرين تفجع بوفاة احدى اهم فناناتها

المستقلة / بعد معاناة مع المرض، توفيت الفنانة الشعبية، واحدى اهم أعمدة الفن والطرب الشعبي في البحرين، هبة عبدالله «أم جوهر»، التي تزيّنت بالفن الشعبي، وتبنّت الأغنية الفلكلورية.

وتنتمي الفنانة الراحلة، الى عائلة فنية عريقة، واسمها الاصلي سلطانة عبدالله ادريس مبارك، مواليد عام 1943، والدتها تدعى سليمه بنت مبارك وهي إحدى مغنيات فرقة الفنانة الشهيرة خميسه بنت ريحان.

ودخلت هبة مجال الفن منذ طفولتها، كانت تصاحب والدتها في جميع الأفراح التي كانت تحييها من خلال الفرقة، حيث تعلمت منها الغناء الشعبي، وحازت على شهرة واسعة جعلتها تسطر اسمها كأحدى اهم الفنانين في المجال الشعبي، وتعتبر أغنية سمسمة أشهر أغانيها، وفي عام 1960 تخرجت الفنانة بدبلوم تخصص في الموسيقى، وبعد ذلك بدأت بتدريس الموسيقى في مدارس المحرق.

وبعد وفاة والدتها، قامت جدتها بتربيتها، ولكن بعد وفاة الجدة، تولت تربيتها خالتها هلالة، وعمها بخيت إدريس، اللذان اعتنيا بها حتى زواجها، وتزوجت هبة عبدالله في سن صغيرة، وأنجبت ثلاثة أبناء.

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وبدورها نعت الفنانة شذى سبت،هبة عبد الله، ونشرت شذى صورة للفنانة الراحلة عبر حسابها الرسمي على ” انستغرام”، وعلقت: “إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جنانه “، كما نعاها الجمهور ونشطاء مواقع التواصل.

 

 

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