البحرين تبحث مع كربلاء دخول الزائرين

المستقلة / علي النصر الله / .. بحث القنصل العام لمملكة البحرين في محافظة النجف عبد اللطيف جاسم السكران ، مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي دخول الزائرين البحرينيين لإداء مراسيم زيارة الامامين الحسين واخيه ابا الفضل العباس عليهما السلام .

وقال الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) مساء الجمعة ،عقب لقائه القنصل العام ، إن “ابواب كربلاء مفتوحة لكل زائري محبتي أهل البيت عليهم السلام ، خصوصا إن أعداد الزائرين من المملكة تقدر بـــ 100 الف زائر “.

وأضاف كما “بحثنا خلال اللقاء ، تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين والتعاون في مختلف المجالات “.