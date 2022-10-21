البحرية الإيرانية توقف زورقين أمريكيين في مياه البحر الأحمر

المستقلة/- أعلنت القوات البحرية الإيرانية، اليوم الجمعة، توقيفها زورقين أمريكيين مسيرين، خلال عملية مرافقة أمنية بمياه البحر الأحمر.

وقال قائد البحرية الإیرانية الأدميرال شهرام إيراني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية خلال مراسم استقبال المجموعة البحرية الـ84 بحضور كوادر القوة وأسرهم، إن المجموعة البحرية الـ84 التابعة لبحرية الجيش أجرت عملية المراقبة وإرساء الأمن البحري بنجاح وعلى أعلى مستوى.

وختم حديثه المقتضب بأن البحرية الإيرانية أوقفت زورقين أمريكيين مسيرين خلال عملية مرافقة أمنية في مياه البحر الأحمر.

و لم يوضح المسؤول الإيراني توقيتها أو المزيد من التفاصيل حول الواقعة.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال قائد قوات حرس الحدود التابع لقوى الأمن الداخلي، في إيران، العميد أحمد علي كودرزي، إن الخليج يعتبر “خطنا الأحمر”، والكوادر البحرية تستطيع الرد على أي إجراءات ضد الأمن فيه.

في الشهر الماضي، قال نائب قائد البحرية الإيرانية الأدميرال حمزة علي كاوياني، إن قواته تتواجد بشكل دائم في مناطق بحرية يستخدمها الإسرائيليون.

وأضاف القائد الإيراني في تصريحات للصحفيين، أن المدمرات الإيرانية تنفذ مهامها في البحر الأحمر وتقوم بالرصد ولديها سيطرة استخبارية في تلك المنطقة.

 

المصدر: سبوتنيك

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