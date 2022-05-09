البجاري : استكمال كافة الاجراءات لاستجواب وزير النفط

المستقلة/ – اعلنت عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة زهرة البجاري عن استكمال كافة الاجراءات لاستجواب وزير النفط، فيما اشارت الى جمع تواقيع اكثر من 200 برلماني من الكتل كافة . وسيتم تحديد موعد قريب لجلسة الاستجواب .

وبينت البجاري :” ان الفساد استشرى في وزارة النفط وسوء وفشل الادارة ، اضافة الى وجود اجراءات غير خاطئة اتخذتها الوزارة ادت الى ارتفاع اسعار الوقود والمشتقات النفطية كافة ، مما اثر سلبا على عجلة التنمية والاقتصاد والاستثمار والتي انعكست بدورها سلبا على المواطن من خلال ارتفاع اسعار المواد الاخرى “.

واضافت:” ان الامور التي ارتكبها وزير النفط احسان عبد الجبار لاقت استياء كبيرا من اغلب الكتل السياسية والاوساط الشعبية “.