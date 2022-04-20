البايرن يطلب 40 مليون مقابل ليفاندةفسكي

المستقلة/- حدد بايرن ميونيخ سعر بيع روبرت ليفاندوفسكي في حالة رغبة اللاعب في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وفقا لمجلة “كيكير” الألمانية.

اللاعب صاحب الـ 33 عاما ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم المقبل وسيحق له التوقيع لأي ناد بشكل مجاني بداية من شهر كانون الثاني/يناير.

وفقا لكيكير فإن بايرن ميونيخ قد حدد مبلغ 40 مليون يورو امام الأندية التي سترغب في التعاقد مع اللاعب خلال الموسم المقبل ولن يتركه يرحل بأقل من ذلك.

وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى أن اللاعب البولندي قد أعطى موافقة مبدئية لبرشلونة من أجل الانضمام إليهم في الموسم المقبل في حالة الموافقة على شروطه.

السبب الرئيسي في تعطل المفاوضات بين بايرن ميونيخ وليفاندوفسكي هو رغبة اللاعب في توقيع على عقد لمدة 3 مواس عكس رغبة بايرن ميونيخ الذي لا يمدد عقود اللاعبين الأكبر الذين تخطوا سن الـ 30 بعقود أكبر من موسمين.

ليفاندوفسكي شارك مع بايرن ميونيخ منذ بداية الموسم الحالي في 42 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 47 هدفا وصناعة 6 أهداف.

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