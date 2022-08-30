الباوي : الحزب الديمقراطي دائما ما يخذل الحلفاء سواء كانوا شيعة ام سنة

المستقلة /- رجح المحلل السياسي حازم الباوي، ان تكون المواقف الاخيرة للحزب الديمقراطي الكردستاني احد اسباب عدول السيد مقتدى الصدر عن مواصلة البقاء في التحالف الثلاثي واتخاذ قرار الاعتزال السياسي.

وقال الباوي في تصريح صحفي و تابعته المستقلة، ان “حديث ابرز قيادات الحزب الديمقراطي من بينم مهدي عبد الكريم وغيره عن رفضهم مواكبة مواقف الصدر الداعية لاقصاء الاحزاب السياسية ما بعد الفين وثلاثة قد اكدت اكثر من ذي قبل بان الحزب الكردي لايمكن ان يكون حليفا رصينا”.

واضاف ان “التجارب خلال عقد ونيف من الزمن في العراق اثبتت ان الحزب الديمقراطي دائما ما يخذل الحلفاء سواء كانوا شيعة ام سنة في احلك المواقف والظروف”.

ولفت الباوي الى ان “التيار الصدري وشخص الصدر قد يكون قرأ هذا الامر بوضوح سيما بعد حديث قيادات سنية عن نيتهم المضي بعزل محمد الحلبوسي عن رئاسة البرلمان ما يشكل ضربة للتحالف الثلاثي ومعرقلا امام مضيه بمشروعه السياسي”.

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