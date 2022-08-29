البارزاني يدعو لاجتماع في أربيل لتجاوز الوضع المتأزم

المستقلة/- دعا رئيس إقليم كوردستان نيجرفان البارزاني كل القوى والأطراف العراقية المعنية للاجتماع في أربيل وتدشين حوار جاد لتجاوز الوضع المتأزم للبلد.

ودعا بارزاني في بيان، اليوم، ” الأطراف كافة إلى ضبط النفس وأن لا تسمح بإنفلات الوضع عن السيطرة أكثر مما عليه”.

وأكد “إن التظاهر السلمي حق دستوري مكفول، اما التصعيد وتعطيل مؤسسات الدولة فلن يحل أي مشكلة، بل يزيد الوضع تعقيداً، لذا يجب حفظ هيبة مؤسسات الدولة وعدم إعاقة مهامها وأعمالها”.

كما دعا “القوات الأمنية التعامل بمنتهى الحيطة والحذر مع الوضع وعدم السماح لتحول التظاهرات والأحداث إلى ذريعة لزيادة التدهور في الوضع الأمني، ومنع سقوط ضحايا في صفوف المواطنين”.

وأشار الى “إن أوضاع البلد تستدعي غاية الحكمة، والعودة إلى المنطق، والمباشرة بحوار وطني ومسؤول، وتعاون الجميع، لينجو العراق من هذا الوضع الصعب ولا تفلت الأمور من عقالها.”

وأكد ” أن إقليم كوردستان، سيساعد في الحل وخلق التفاهم بين الأطراف العراقية”.