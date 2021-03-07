البابا يصف انخفاض أعداد المسيحيين في العراق بأنه “ضرر جسيم” للمجتمع قاطبة

المستقلة /… وصف بابا الفاتيكان فرانسيس يوم الأحد انخفاض أعداد المسيحيين في العراق والشرق الأوسط بأنه “ضرر جسيم” للمجتمع قاطبة.

وقال البابا في كلمة له من “حوش البيعة” في مدينة الموصل، إن “هذا التناقص المأساوي في أعداد تلاميذ المسيح هنا وفي الشرق الاوسط هو ضرر جسيم لايمكن تقديره بالنسبة للمجتمع الذي وراءهم”، مؤكدا أنه “يضعف النسيج التنوعي للمجتمع بفقدان اي من اعضائه”.

وقال أيضا “نرفع اليوم صلاتنا من أجل ضحايا الحرب و النزاعات المسلحة، وفي الموصل تبدو واضحة جدا القساوة التي خلفتها الحرب بحق المكونات كافة”.

وتابع بالقول “نؤكد قناعتنا بأن الأخوة أقوى من قتل الاخوة والرجاء اقوى من الموت والسلام اقوى من الحرب وهذا الصوت أكثر بلاغة من الكراهية والعنف”.

وأضاف البابا أن “مدينة الموصل فيها رمزان يجعلاننا نقترب من الله وهما جامع النوري ومنارة الحدباء”.( النهاية)