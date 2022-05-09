البابا يؤجل زيارته إلى لبنان

المستقلة/- أكّد رئيس اللجنة الوطنية العليا للأعداد لزيارة البابا فرنسيس للبنان وزير السياحة وليد نصار في بيان، أنّ “لبنان تلقى رسالة من دوائر الفاتيكان تبلغ فيها رسميًا قرار إرجاء زيارة الحبر الاعظم المقررة إلى لبنان، على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد للزيارة فور تحديده”.

ولفت نصار إلى أنه “قد تم إرجاء الزيارات الخارجية والمواعيد المقررة في برنامج قداسة البابا فرنسيس لأسباب صحية، متمنيا لقداسته الشفاء العاجل”.

وكانت الدوائر الرسمية اللبنانية والفاتيكانية قد باشرت بتحضيراتها لزيارة البابا فرنسيس إلى لبنان كما كان مقرّر في الثاني عشر والثالث عشر من شهر حزيران المقبل.

 

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

اعتقال مثيري مشاجرة عشائرية تسببت بمقتل مواطن شمال ميسان

اخر الاخبار

البابا يؤجل زيارته إلى لبنان

اخر الاخبار

الروس والاوكرانيون يحتفون بيوم النصر على هتلر .. ويتبادلون “الاتهامات النازية”

اخر الاخبار

استقالة رئيس وزراء سريلانكا

اخبار العراق

وزير الداخلية يدعو القادة الى مواصلة العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

اخر الاخبار

سينما علاء الدين وتسريحة أميتاب باتشان

اخبار العراق

نادي كربلاء الرياضي يسعى للارتباط مع احدى المؤسسات

اخبار العراق

نادي كربلاء الرياضي يسعى للارتباط مع احدى المؤسسات

اخبار العراق

بعد تاكيد إصابة بالحمى النزفية..منع حركة الحيوانات بين أقضية ميسان

اخر الاخبار

الأنبار.. ومخاطر الخلاف بين علي حاتم السليمان وأبو ريشة

اخر الاخبار

أذربيجان تحتفل بالذكرى الـ 99 لمولد زعيمها القومي حيدر عليف

اخر الاخبار

أمانة التعاون الإسلامي تدعو  إلى تعزيز واحترام المبادئ الإنسانية وترسيخ قيم السلم والتسامح

اخبار العراق

مباحثات مع وفد الماني لتطوير مدينة بابل الاثرية

اخبار العراق

العمل تطالب بكامل المبالغ المخصصة لتمويل رواتب شبكة الحماية

اخبار العراق

أربيل تكشف عن مشروع لإنشاء سكة حديد تربط الإقليم ببقية المحافظات

اخبار العراق

الموسوي : غالبية الأطراف السياسية وافقت على مبادرة الإطار التنسيقي

اخبار العراق

المرور العامة تقرر إنشاء معمل لطبع اللوحات الرقمية باللغة الإنكليزية