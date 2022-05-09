البابا يؤجل زيارته إلى لبنان

المستقلة/- أكّد رئيس اللجنة الوطنية العليا للأعداد لزيارة البابا فرنسيس للبنان وزير السياحة وليد نصار في بيان، أنّ “لبنان تلقى رسالة من دوائر الفاتيكان تبلغ فيها رسميًا قرار إرجاء زيارة الحبر الاعظم المقررة إلى لبنان، على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد للزيارة فور تحديده”.

ولفت نصار إلى أنه “قد تم إرجاء الزيارات الخارجية والمواعيد المقررة في برنامج قداسة البابا فرنسيس لأسباب صحية، متمنيا لقداسته الشفاء العاجل”.

وكانت الدوائر الرسمية اللبنانية والفاتيكانية قد باشرت بتحضيراتها لزيارة البابا فرنسيس إلى لبنان كما كان مقرّر في الثاني عشر والثالث عشر من شهر حزيران المقبل.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام